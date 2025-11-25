За сутки от атак ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, шесть — ранены

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 17 боеприпасов и 64 БПЛА. Одна местная жительница погибла, еще шесть человек ранены. Повреждены девять домов и 28 автомобилей, а также административные здания, инфраструктурные и коммерческие объекты. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Репяховка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал автомобиль — ехавшая в нем селянка умерла в центральной райбольнице от множественных осколочных ранений. Еще одного раненого доставили в городскую больницу № 2 областного центра: селянин получил осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. ВСУ трижды обстреляли округ, выпустив по нему девять боеприпасов. Атаки совершили 13 беспилотников — пять из них подавили.

Три человека ранены беспилотниками в Белгородском округе. Житель села Бессоновка лечится амбулаторно, жительница поселка Октябрьский доставлена в областную клиническую больницу, ее односельчанин — в городскую больницу № 2 областного центра. Всего округ атаковали десять дронов, два из них удалось сбить.

Один мирный житель ранен дроном на участке автодороги Казинка — Михайловка в Валуйском округе. Получив помощь в центральной райбольнице, он лечится амбулаторно.

Еще один легковой автомобиль был атакован беспилотником в Шебекинском округе, ранена мирная жительница, ее доставили в больницу.

В выходные от украинских атак на регионы Черноземья один человек погиб, шесть — ранены.

Юрий Голубь