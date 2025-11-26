Трехкратная олимпийская чемпионка синхронистка Колесниченко завершила карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объявила о завершении спортивной карьеры. О своем решении она рассказала в интервью «Матч ТВ».

По словам спортсменки, она задумалась о завершении карьеры в 2024 году во время Игр БРИКС в Казани. Затем Светлана Колесниченко обсуждала этот вопрос с бывшим главным тренером национальной команды Татьяной Покровской и старшим тренером сборной Татьяной Данченко. «Пора дать дорогу молодым. Я все сказала в нашем виде спорта. Никто не молодеет. Уверена, что у нас есть и всегда будут достойные спортсменки, которые станут лидерами и будут еще покруче меня»,— заявила синхронистка в интервью «Матч ТВ».

Светлане Колесниченко 32 года. В 2016 году она завоевала золото Олимпиады в групповых соревнованиях, а также стала чемпионкой Игр в 2021 году (дуэт и группа). Кроме того, спортсменка является 16-кратной чемпионкой мира 11-кратной чемпионкой Европы.

Таисия Орлова