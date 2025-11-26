В Тольятти запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura

В Тольятти запущено новое производство подушек для сидений автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. Об этом сообщили в федеральном Фонде развития промышленности (ФРП)

Компания «Пенный берег», входящая в группу «Полад», планирует выпускать до 150 тыс. комплектов в год. Инвестиции в проект составили 424 млн руб., из которых 283 млн руб. предоставлены федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) по программе «Автокомпоненты».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что открытие производства стало возможным благодаря сотрудничеству бизнеса и власти. Он подчеркнул, что с 2015 года ФРП профинансировал 57 проектов в регионе, предоставив займы на сумму почти 30 млрд рублей. В этом году поддержано 10 проектов на 7,4 млрд рублей.

Средства займа были направлены на покупку линии для производства набивки из пенополиуретана и проволокогибочного станка, что позволило компании начать изготовление каркасов для подушек.

Ранее группа «Полад» запустила в Тольятти импортозамещающее производство штампованных деталей для автомобилей Lada Largus и Lada Iskra.

Андрей Сазонов