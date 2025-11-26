Две жительницы Ярославля организовали незаконное пребывание иностранца
В Ярославле суд признал виновными двух местных жительниц, которые организовали незаконное пребывание иностранного гражданина. Об этом сообщили в областном СУ СК.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Подсудимые организовали незаконное пребывание иностранного гражданина в РФ путем фиктивного трудоустройства в качестве подсобного рабочего без реального намерения к исполнению трудовых обязанностей с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты»,— сообщили в ведомстве.
Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ по Ярославской области. Женщине, с которой общался иностранец, назначено 3,5 года исправительной колонии, отбывание наказания отложено до достижения ее ребенком 14 лет. Пособницу приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также подсудимые должны заплатить по 50 тыс. руб. штрафа.