Две жительницы Ярославля организовали незаконное пребывание иностранца

В Ярославле суд признал виновными двух местных жительниц, которые организовали незаконное пребывание иностранного гражданина. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Подсудимые организовали незаконное пребывание иностранного гражданина в РФ путем фиктивного трудоустройства в качестве подсобного рабочего без реального намерения к исполнению трудовых обязанностей с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты»,— сообщили в ведомстве.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ по Ярославской области. Женщине, с которой общался иностранец, назначено 3,5 года исправительной колонии, отбывание наказания отложено до достижения ее ребенком 14 лет. Пособницу приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также подсудимые должны заплатить по 50 тыс. руб. штрафа.

Алла Чижова