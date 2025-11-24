Глава контрольно-счетной палаты Нижегородской области может покинуть пост

Председатель контрольно-счетной палаты Нижегородской области Елена Букарева может покинуть должность с 2026 года. Ее полномочия истекают 30 ноября 2025 года, до конца года она будет работать в статусе исполняющей обязанности председателя, напомнила госпожа Букарева на заседании комитета областного заксобрания по бюджету и налогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Еще лет пять (работать — «Ъ-Приволжье»)»,— пошутил глава комитета Александр Шаронов. «Нет. Нет!»— запротестовала Елена Букарева. Вице-спикер Дмитрий Краснов напомнил о договоренности с председателем контрольно-счетной палаты доработать до конца 2025 года. Она отметила, что закон обязывает ее руководить палатой до избрания нового председателя.

Елена Букарева родилась в 1966 году и руководит контрольно-счетной палатой с 2010 года.

Владимир Зубарев