Матвиенко поручила «плотно заняться» самозанятыми

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко назвала «порочной практикой» рост числа «ложных самозанятых». Спикер поручила комитетам верхней палаты «навести порядок» в этой области.

На пленарном заседании Совета федерации к госпоже Матвиенко обратился сенатор Иван Евстифеев (Омская область) с просьбой настроить баланс между самозанятыми, ИП и юрлицами в условиях ведения бизнеса. Парламентарий на примере салонов красоты объяснил, как предприниматели, оказывая те же услуги, что и самозанятые, платят значительно больше налогов. Господин Евстифеев заявил, что этот «перекос» следует внимательно изучить.

Валентина Матвиенко согласилась с сенатором, но предложила рассматривать институт самозанятых не только на примере салонов красоты. «Количество ложных самозанятых резко выросло. Это абсолютно порочная практика»,— заявила спикер. По ее словам, Совет федерации уже обращался с этим вопросом в правительство — там уже ищут решение проблемы.

Госпожа Матвиенко попросила профильные комитеты Совфеда «плотно заняться» темой. Как объяснила председатель палаты, в самозанятые переводятся, чтобы уйти от налогообложения. «Такой практики быть не должно. Продолжайте работу, информируйте о предложениях»,— распорядилась спикер.

Степан Мельчаков