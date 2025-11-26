В Чебоксарах после атаки БПЛА 70 жильцов вернулись в свои квартиры

В Чебоксарах после атаки беспилотных летательных аппаратов 70 жителей вернулись в свои квартиры. Об этом сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, предоставили питание и психологическую поддержку. Специализированные службы проверили помещения общего пользования и разрешили жильцам вернуться в дома. Правительство Чувашии продолжает контролировать оказание помощи и работу пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадали два человека, один из которых — подросток.

Анна Кайдалова