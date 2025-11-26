В Чебоксарах после атаки БПЛА пострадали два человека

В Чебоксарах в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадали два человека, один из них подросток. Также зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По словам главы республики, всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Жители, которых временно эвакуировали из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома. Глава региона заявил, что ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует.

Анар Зейналов