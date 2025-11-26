Дети из незаконного реабилитационного центра в Истре переданы родителям

Мэр Истры Татьяна Витушева сообщила, что дети, находившиеся в незаконном реабилитационном центре в Дедовске, переданы родителям. По ее словам, восемь подростков также находятся в специальных социальных учреждениях.

О работе незаконного центра по реабилитации накануне сообщил СКР. По данным ведомства, в центре проходили лечение от различного рода зависимостей 24 подростка. Сотрудники учреждения применяли к ним пытки и незаконно удерживали их в здании. В частности, 23 ноября в реанимацию попал 16-летний подросток с множественными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания запястий и ступней.

Подмосковное управление СКР расследует дело по ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 117 (истязание), ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), а также по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвинение предъявлено администратору центра, а также 18-летней постоялице учреждения. Она, по версии следствия, участвовала в избиении подростков. Администратора заключили под стражу. Меру пресечения для девушки суд должен избрать сегодня, 26 ноября. Организаторы центра объявлены в розыск.

«Данный 3-этажный дом ничем не привлекал к себе внимание, окна были затянуты изнутри черной пленкой, чтобы скрыть какую-либо активность и жизнедеятельность»,— рассказала госпожа Витушева. По ее словам, детей за ве время пребывания в нем «ни разу не выпускали на улицу».

Полина Мотызлевская