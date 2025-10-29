В Липецкой области объявили повторный конкурс на ремонт дорог за 856 млн рублей

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» снова объявило конкурс по поиску подрядчика для третьей очереди ремонта автодорог общего пользования регионального значения в 2026 году. Начальная цена контракта составляет 856,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет о восстановлении пяти участков дорог в Грязинском, Добринском, Добровском и Хлевенском районах общей протяженностью 36,8 км.

Подрядчик с 1 апреля до 30 октября 2026 года должен будет удалить на отрезках изношенные слои, восстановить дорожную одежду, обустроить съезды, укрепить обочины, установить знаки и так далее. Гарантийный срок — от полугода до пяти лет на разные виды работ, источник финансирования — федеральный бюджет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября. Итоги подведут 13 ноября.

Предыдущий конкурс с большей начальной ценой в 857 млн руб. не состоялся, так как на него была подана только одна заявка, соответствовавшая требованиям. Название компании, подавшей заявку, не раскрывалось.

Согласно порталу госзакупок, подряды на первую, вторую и четвертую очереди ремонта липецких дорог достались подконтрольному местным властям ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Общая стоимость заключенных контрактов составила 2,5 млрд руб. В конкурсах на первую и четвертую очереди участвовали еще две компании, а на пятую очередь помимо победителя претендовали три участника. Контракт на пятую очередь ремонта был заключен с воронежским ООО «Дорожник» Натальи и Артура Абрамян за 843,4 млн руб. Два других участника конкурса предложили за свои услуги 826,5 млн и 801,2 млн руб. соответственно.

Егор Якимов