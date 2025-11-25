В Верхнеуральском округе избрали главу

Собрание депутатов Верхнеуральского муниципального округа избрало главой округа Сергея Айбулатова. Об этом руководитель муниципалитета сообщил в личном telegram-канале.

Сергей Айбулатов ранее возглавлял Верхнеуральский район, который недавно преобразовали в округ. Работает в структуре администрации с 2012 года. В 2016-ом стал главой района.

«Этот исторический мандат — не моя личная победа. Это оглушительное доверие, которое оказали мне жители района. Это твердая рука и мудрая поддержка наших партнеров на региональном уровне. И пусть для кого-то третий срок — это финиш. Для меня же это новый виток. Это стартовая черта для грандиозного рывка»,— прокомментировал назначение Сергей Айбулатов.

Ранее глава Еманжелинского района Сергей Светлов возглавил преобразованный округ. Он руководит администрацией с 2012 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно глав избрали также в Каслинском, Красноармейском, Карталинском и Увельском округах.

Виталина Ярховска