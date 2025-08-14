Торговля с видом на Иссык-Куль

В киргизской Чолпон-Ате прошли переговоры премьер-министров России и Киргизии Михаила Мишустина и Адылбека Касымалиева. Параллельно с этим работал Киргизско-российский экономический форум. На обеих площадках обсуждались динамика товарооборота двух стран и планы по его доведению к концу года до $5 млрд — оценки текущей динамики при этом оказались противоречивыми. Также в повестке — двусторонние инвестиционные проекты. По итогам делового форума их портфель пополнился 30 соглашениями на $270 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом — в курортной Чолпон-Ате на берегу озера Иссык-Куль проходит заседание межправсовета ЕАЭС. Перед основной пятничной встречей глав правительств стран «пятерки» Михаил Мишустин провел двусторонние переговоры с принимающей стороной — премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Официальный визит председателя правительства РФ в Киргизию проходит впервые с 2016 года и, как отметил господин Касымалиев, совпал с 25-й годовщиной подписания двумя странами договора о вечной дружбе.

Основная тема переговоров — торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Она обсуждалась на побережье Иссык-Куля и более широким составом — параллельно со встречей премьеров неподалеку, в местечке Бостери, шел Киргизско-российский экономический форум (со статусом выездной сессии Петербургского международного экономического форума).

Михаил Мишустин на переговорах отметил, что, «несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру», торгово-экономическое взаимодействие двух стран «успешно развивается». По итогам 2024 года Россия и Киргизия нарастили товарооборот на 25%, до $3,9 млрд. В итоге Москва стала вторым по объему взаимной торговли партнером Бишкека (после Пекина). В этом году Россия и Киргизия планируют довести показатель до $5 млрд.

При этом оценки динамики товарооборота в этом году, прозвучавшие на двух площадках, оказались противоречивыми. Адылбек Касымалиев сообщил, что показатель за пять месяцев вырос на 16%, составив $1,3 млрд. Но на форуме первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев отметил «некоторое снижение» объемов торговли в этот период. Конкретных цифр он не привел, но подчеркнул, что ситуация «требует совместного анализа и разработки эффективных мер поддержки».

Объем российских инвестиций в Киргизию в 2024 году прибавил 75%, составив $280 млн.

Михаил Мишустин сообщил, что в республике работают 1,7 тыс. предприятий с российским участием, реализующих проекты в области энергетики, промышленности, цифровых технологий. «У нас общая цель — создать комфортные условия для работы совместных предприятий»,— добавил премьер и предложил проработать запуск новых перспективных инициатив в транспортной сфере, горнорудной промышленности, сельском хозяйстве, а также в атомной отрасли.

Портфель инвестиционных проектов в четверг пополнился новыми договоренностями: на деловом форуме, как сообщил глава Российско-киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков, подписано 30 соглашений на общую сумму $270 млн, в частности о финансировании и поставке самолетов для ОАО «Аэропорты Кыргызстана» на $55 млн. Магнитогорский металлургический комбинат и киргизский трейдер «Металл Торг Сервис» подписали меморандум о поставках металлопродукции на сумму 6 млрд руб. в год. Также РФ и Киргизия договорились о поставке с участием РКФР электрического круизного судна «Эковольт» (сумма контракта — $2,8 млн).

Евгения Крючкова, Чолпон-Ата