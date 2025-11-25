Путина в аэропорту Бишкека встретили «Калинкой-малинкой»

В аэропорту Бишкека российского президента Владимира Путина встретили музыканты фольклорно-этнографического ансамбля. Они исполнили для него песню «Калинка-малинка», сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Росси Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Росси Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин прилетел в Киргизию с трехдневным визитом. У трапа самолета его встретил президент страны Садыр Жапаров. В аэропорту подняли флаги двух стран, постелили ковровую дорожку. По ее бокам выстроился почетный караул и установили традиционные юрты. Пока главы двух государств шли по ковровой дорожке, артисты исполняли национальные танцы и изображали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими, передает корреспондент ТАСС.

За время своего госвизита Владимир Путин возложит венок к Вечному огню на площади Победы, проведет переговоры с киргизским коллегой и поучаствует в неформальном обеде с главами стран ОДКБ. Кроме того, российский президент встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В последний раз российский президент приезжал в Бишкек в октябре 2023 года. Тогда он участвовал в заседании Совета глав государств СНГ.