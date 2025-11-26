В тренерский штаб «Трактора» вошел олимпийский чемпион Сергей Зубов

Тренерский штаб челябинского хоккейного клуба «Трактор» пополнился именитым хоккеистом Сергеем Зубовым. Он начал работу с командой в качестве ассистента главного тренера, сообщает пресс-служба ХК.

«Одними из важнейших компонентов, которые „Трактору“ нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и в меньшинстве. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры»,— прокомментировал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Сергей Зубов является заслуженным мастером спорта СССР и чемпионом Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды. В 1994 и 1999 становился обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году Сергея Зубова включили в Зал хоккейной славы, расположенный в Торонто. В качестве главного тренера Сергей Зубов работал с хоккейными клубами СКА (Санкт-Петербург), «Сочи», «Динамо Рига».

В тренерском штабе «Трактора» сейчас происходят значимые корректировки. Ранее о своем уходе заявили главный тренер Бенуа Гру и тренер Марио Рише. В качестве ассистента главного тренера в команду вступил Евгений Корешков.