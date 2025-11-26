Совфед одобрил закон о выплатах детям, зачатым после смерти отца

Совфед одобрил закон о выплате страховой пенсии детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца. Поправки ввели новый вид социальной пенсии, которая будет предоставляться детям, рожденным спустя 300 дней после смерти отца.

Изменения в закон «О государственном обеспечении в РФ» на рассмотрение внесли в мае 2025 года сенаторы во главе с первым вице-спикером Совета федерации Владимиром Якушевым. Авторы документа ссылались на решение Конституционного суда (КС) по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой.

Госпожа Щаникова в 2018 году родила двойню с помощью замороженного биоматериала умершего супруга. Затем она обратилась в КС с просьбой проверить статью 10 закона «О страховых пенсиях» на соответствие Основному закону (на нее ссылались суды общей юрисдикции, отказавшиеся пересматривать решение Пенсионного фонда о выплатах). КС признал положения оспариваемого закона не соответствующими Конституции и постановил внести изменения в законодательство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сын за отца пополучает».

Полина Мотызлевская