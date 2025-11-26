Двукратный обладатель Кубка Стэнли Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора»

Сергей Зубов вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора» в качестве ассистента главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Одними из важнейших компонентов, которые ''Трактору'' нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры»,— отметил генеральный менеджер челябинской команды Алексей Волков.

Сергей Зубов работал ассистентом и главным тренером в петербургском СКА, также возглавлял «Сочи» и рижское «Динамо». В качестве игрока он выигрывал Олимпийские игры 1992 года. Кроме того, Зубов является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1994 — в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», 1999 — в составе «Даллас Старс»). В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Трактор» с 31 очком по итогам 30 игр занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 17 ноября пост главного тренера клуба покинул Бенуа Гру, который в прошлом сезоне впервые за 12 лет вывел команду в финал Кубка Гагарина. Исполняющим обязанности наставника «Трактора» назначен Рафаэль Рише.

Таисия Орлова