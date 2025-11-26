Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд расторг концессию на строительство станции снеготаяния в Московском районе

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск мэрии Нижнего Новгорода к ООО «Чистые улицы Приволжья» о расторжении концессионного соглашения на строительство станции снеготаяния в Московском районе. Информация опубликована в картотеке суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», компания планировала построить станцию в Бурнаковской низине в 2023 году, как и вторую станцию в Советском районе. Однако концессионер не уложился в срок. Мэрия также добивается расторжения концессии по второй станции в арбитражном суде, иск пока не рассмотрен.

Строительство станции в Московском районе оценивалось в 177 млн руб., в Советском — в 322,5 млн руб.

Владимир Зубарев