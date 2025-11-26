Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка освободили от наказания

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк освобожден от дальнейшего отбывания наказания, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города. Исполнительное производство в его отношении было прервано 29 июля 2025 года после того, как его наградили орденом «Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени». Согласно ст. 80.2 УК, получение госнаграды во время военной службы стало основанием для полного прекращения наказания.

В связи с этим было удовлетворено ходатайство о снятии ареста с имущества господина Гуменюка, наложенного решением Фрунзенского райсуда Владивостока. Ограничения сняты с восьми объектов недвижимости, включая транспортные средства.

Олег Гуменюк был осужден в январе 2023 года за получение взяток на сумму 38 млн руб. и первоначально приговорен к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 150 млн руб. Позднее срок сократили до 12 лет и 140 млн руб. штрафа. В декабре 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, откуда вернулся в июле 2024-го после ранения в результате подрыва на мине.