Октябрь стал пиковым месяцем по числу продаж в новостройках Ижевска за год

В октябре на первичном рынке недвижимости Ижевска зафиксировали максимальный показатель по количеству сделок за последний год. По данным сервиса аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», за указанный период было заключено 484 договора долевого участия (ДДУ). Это на 21,9% больше, чем годом ранее. Относительно сентября прирост 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Такой рост свидетельствует о начале восстановления покупательской активности в Ижевске, однако до рекордных цифр прошлых годов еще далеко»,— говорится в сообщении. В частности, за пиковый период 2024 года — июнь — было заключено 862 сделки по ДДУ, что на 43% больше, чем сейчас.

«Динамика продаж в Ижевске отражает постепенную адаптацию рынка к новым условиям. Девелоперы стали более гибкими в ценообразовании, а покупатели — более осмотрительными. Рост продаж на 18% за месяц — это хороший результат, который говорит о сохранении платежеспособного спроса»,— рассказала глава экспертного центра сервиса Ксения Чернецкая. Однако, отметила эксперт, для закрепления тенденции важно сохранять оптимальный баланс между объемами строительства и спросом на рынке.

Всего с января по октябрь 2025 года было продано более 3,4 тыс. квартир в новостройках столицы Удмуртии. Общий объем реализации составил почти 162 тыс. кв. м. В начале ноября средняя цена квадрата в продаже составила 131,8 тыс. руб.

Напомним, продажи квартир на первичном рынке Ижевска за первое полугодие 2025 года к аналогичному периоду 2024-го снизились на 50%, на вторичном — на 80%. Одним из основных факторов эксперты и участники рынка называли отмену программ господдержки и ужесточение условий получения «семейной ипотеки», а также высокую ключевую ставку ЦБ РФ. Представители риэлторских агентств отмечали, что на вторичном рынке спрос фиксировался только на жилье стоимостью до 4 млн руб.

Подробнее об этом «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Квадраты покатились вниз».