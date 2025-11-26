Нижегородская дума одобрила положения об общественной и молодежной палатах

Гордума Нижнего Новгорода на заседании 26 ноября одобрила вопросы о молодежной и общественной палатах города. Их планировали принять в октябре, но тогда сняли для доработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В связи с объединением города и Кстовского округа все органы формируют заново. В общественной палате численный состав увеличивают с 30 до 36 человек. Трехлетние полномочия предыдущего созыва палаты планово истекают в декабре 2025 года.

В молодежной палате, формируемой на два года, будет 39 человек — по числу депутатов в гордуме. Текущий (седьмой) созыв сформировали только в марте 2025 года, его в полном составе включат в новый созыв. Еще четверых членов палаты доберут из молодежи Кстовского района. Со следующего созыва палата будет формироваться как обычно.

Нововведением станет наставничество депутатов гордумы. Закрепление депутата за членом молодежной палаты будет оформлено распоряжением председателя гордумы по обоюдному согласию между ними.

Галина Шамберина