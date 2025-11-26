В бюджет Челябинска поступит 175 млн рублей налогов от присоединенных поселков

В 2026 году администрация Челябинска планирует получить в бюджет 175 млн рублей налоговый отчислений с присоединенных поселков Западный и Пригородный. Об этом глава города Алексей Лошкин рассказал 26 ноября на пресс-конференции.

По словам мэра, на новых территориях планируется строительство офисных зданий. С созданием дополнительных рабочих мест увеличатся налоговые отчисления.

Алексей Лошкин рассказал, что расходы на содержание образовательных учреждений, фонда оплаты труда и содержание дорог и улиц Западного и Пригородного составили порядка 300 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», два поселка Сосновского района вошли в состав Челябинска в апреле 2025 года. В настоящий момент Западный и Пригородный находятся под управлением администрации Центрального района города.