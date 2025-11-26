«Даллас» разгромил «Эдмонтон», Подколзин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ

«Даллас Старс» на выезде одержал крупную победу над «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 8:3.

В составе победителей голы забили Джейми Бенн, Роопе Хинц, Сэм Стил, Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон и Джастин Грицковян, дубль на счету Нейтана Бастиана. Гости реализовали три из четырех попыток большинства. У «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Клаттенбург, Эван Бушар и Джек Рословик. Результативной передачей отличился российский форвард Василий Подколзин. Всего в этом сезоне в активе нападающего 10 (4 гола+6 пасов) очков в 25 матчах.

«Даллас» после 23 игр занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 32 очка. «Эдмонтон» с 25 очками по итогам 25 матчей располагается на шестой строке Тихоокеанского дивизиона.

