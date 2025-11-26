Кандидат в мэры Екатеринбурга предложила запретить работать мигрантам в такси

Руководитель отделения партии «Новые люди» в Свердловской области и Екатеринбурге, кандидат на пост мэра Екатеринбурга Ирина Виноградова предложила запретить мигрантам работать таксистами. Об этом она заявила в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Виноградова

Фото: Страница «ВКонтакте» Ирины Виноградовой Ирина Виноградова

Фото: Страница «ВКонтакте» Ирины Виноградовой

По ее словам, большинство преступлений, связанных с такси, совершается мигрантами — она подчеркнула, что сейчас Свердловская область является единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где нет законопроекта о запрете работы мигрантов в такси. Однако они могли бы работать там после прохождения множества проверок. «Только таксисты, которые прошли весь бюрократический круг: получение прав, сдача экзамена, получение опыта в РФ и по российским правилам, не имеющие за собой ДТП — только в этом плане мы можем быть уверены в их безопасности»,— сказала Ирина Виноградова.

Партия выдвинула госпожу Виноградову в качестве кандидата на пост главы города в начале недели.

В Тюменской области запрет на работу иностранцев с патентами в такси и общественном транспорте ввели в 2022 году, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с 2019 года действует запрет для иностранцев на перевозки людей на сухопутном транспорте. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пассажирскими перевозками заниматься мигрантам запретили в 2024 году.

Ирина Пичурина