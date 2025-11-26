Ярославская ОПГ разбавляла молоко водой по пути на московские предприятия

Прокуратура Ярославской области передала в суд дело против 11 жителей, обвиняемых в краже и разбавлении молока, предназначенного для предприятий столичного региона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Участники группы в возрасте от 31 до 56 лет обвиняются по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой). По версии обвинения, 31-летний организатор арендовал участок вблизи села Большая Брембола, где установил оборудование для слива молока и его разбавления водой или сывороткой.

Водители молоковозов по пути из молочных комплексов на предприятия переработки заезжали на этот участок, где преступники сливали часть молока и разбавляли его. Как уточнили в УМВД России по Ярославской области, водители молоковозов получали за это деньги.

«Привлеченные в схему восемь водителей молоковозов по пути следования из Ярославской в Московскую область заезжали на оборудованный земельный участок и более 20 раз предоставляли возможность для слива продукции»,— сообщили в региональном УМВД.

Похищенное молоко реализовывалось третьим лицам, а деньги распределялись между участниками группы. Для сокрытия преступления использовали устройства для подавления GPS-сигнала и пломбирующие устройства. С сентября по ноябрь 2024 года им удалось похитить более 3,7 т молока на сумму более 180 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Переславский районный суд.

Антон Голицын