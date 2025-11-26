Россиянина приговорили к 24 годам за сбор данных для Украины о ПВО в Подмосковье

Второй Западный окружной военный суд признал 55-летнего россиянина Андрея Верьянова виновным в госизмене и участии в террористической организации. По версии следствия, он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал данные о системе ПВО в Подмосковье, а также планировал взорвать самолет неназванного чиновника. Мужчину осудили на 24 года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб., приговор вступил в силу.

Осужденный — уроженец Ростова-на Дону. Как сообщает ФСБ, в апреле 2023 года мужчина начал сотрудничать с запрещенной в РФ террористической организацией и с представителем СБУ «в целях оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности» России. Верьянов собрал и запустил БПЛА для «выявления уязвимостей работы» подмосковной системы ПВО. Также он получил задание взорвать воздушное судно «высокопоставленного лица», следует из пресс-релиза ФСБ. В отношении кого планировалось совершить теракт, не уточняется.

СКР возбудил дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК, их соединили в одно производство. ФСБ показала видео задержания ростовчанина. Судя по кадрам, мужчину задержали зимой.