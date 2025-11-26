Министром молодежной политики Липецкой области стала Дарья Болотина

На должность министра молодежной политики Липецкой области назначили Дарью Болотину. Она приступит к исполнению обязанностей 27 ноября. Об этом сообщили в облправительстве.

Дарья Болотина

Фото: Правительство Липецкой области Дарья Болотина

Фото: Правительство Липецкой области

Дарья Болотина родилась в 1994 году. Окончила бакалавриат Липецкого государственного технического университета по направлениям «Социология» и «Юриспруденция». Степень магистра получила в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта по специальности «Педагогическое образование». Карьеру в сфере молодежной политики начала в 2020 году в администрации Липецка на позиции специалиста-эксперта отдела по работе с молодежью. Впоследствии занимала руководящие должности: директора городского дворца молодежи «Октябрь», заместителя председателя департамента — начальника отдела туризма, а также директора областного «Центра молодежи».

С июля 2025 года обязанности министра молодежной политики Липецкой области исполняла Юлия Меркулова. До этого ведомством руководила Ксения Казакова, которая впоследствии перешла на пост главы областного управления физической культуры и спорта. Затем ведомство переименовали в министерство, а госпожа Казакова получила статус министра.

Кабира Гасанова