Чемезов: Су-35С на СВО «прижал к земле» F-16 и Mirage

Российский истребитель Су-35С в зоне СВО вынудил пилотов ВСУ менять тактику, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, российский самолет обходит по характеристикам аналоги, которые западные страны поставляют Украине.

«Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу», — заявил господин Чемезов ТАСС.

Он подчеркнул, что российский истребитель может поражать цели на расстоянии сотен километров, поэтому американские F-16 и французские Mirage не могут приблизиться к нему и использовать ракеты «воздух-воздух». Также от Су-35С «сильно достается зенитным комплексам», утверждает глава «Ростеха».

В начале ноября входящая в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о передаче Минобороны партии новых Су-35С. Количество самолетов не уточнялось.