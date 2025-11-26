В МИД Швейцарии видели сообщения о планах главы министерства приехать в Россию

Руководитель службы информации МИД Швейцарии сообщил, что в конфедерации видели публикации США о планах главы министерства Иньяцио Кассиса посетить Россию. Дипломат отметил, что сейчас у ведомства нет возможности официально подтвердить визит господина Кассиса.

«Мы не комментируем планы поездок, которые не были официально объявлены. На данном этапе не может быть предоставлено никакой дополнительной информации относительно возможных визитов»,— заявил ТАСС господин Бидо.

Ранее Николя Бидо заявил о планах Иньяцио Кассиса посетить Киев и Москву в 2026 году. По его словам, швейцарская сторона намерена «дать реальный шанс диалогу» во время председательства Берна в ОБСЕ.