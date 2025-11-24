Глава МИД Швейцарии планирует в начале года посетить Москву

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис планирует посетить Москву в феврале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ. О намерении совершить эту поездку министрам ОБСЕ сообщили в Вене в конце сентября.

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис сразу объявил об одновременной поездке в Киев и Москву в 2026 году»,— заявил глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо (цитата по Le Temps).

По данным издания, министр «хочет поговорить с россиянами и намерен сделать все возможное, чтобы посетить Москву». Также глава швейцарского МИДа в тот же срок намерен посетить Тбилиси.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с господином Кассисом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Российский министр тогда заявил, что Швейцария утратила реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника в конфликте на Украине. По словам господина Лаврова, недружественная политика швейцарских властей учитывается при выстраивании позиции российских властей. Стороны также обсудили вопросы деятельности ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в следующем году.