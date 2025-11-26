HH.ru: спрос на дворников в Свердловской области вырос на 22%

В Свердловской области с начала 2025 года увеличилась потребность в дворниках, следует из исследования платформы по поиску работы и персонала HH.ru. В третьем квартале спрос вырос на 22% по сравнению с первым.

Дворники остаются дефицитными рабочими: на одну вакансию приходится лишь 1,2 резюме, что значительно ниже нормы, которая составляет не менее четырех на вакансию. Медианная зарплата для дворников в Свердловской области сейчас составляет 40 тыс. руб., что на 19% выше, чем в начале года — она подросла на 7,6 тыс. руб. Соискатели, однако, рассчитывают на 41,8 тыс. руб. за свой труд.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предлагают самую высокую зарплату для дворников на Урале — 60,4 тыс. руб. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) готовы платить 50,5 тыс. руб., в Челябинской области — 32,5 тыс. руб., в Тюменской — 30,5 тыс. руб., а в Курганской области — 29,9 тыс. руб.

Напомним, в Свердловской области, согласно данным за январь-ноябрь, наблюдается дефицит поваров, пекарей и кондитеров. В Уральском федеральном округе (УрФО) за этот период было открыто 20 тыс. вакансий.

Ирина Пичурина