HH.ru: повара остаются дефицитными специалистами в Свердловской области

В Свердловской области, согласно данным за январь-ноябрь, наблюдается дефицит поваров, пекарей и кондитеров. На одну вакансию приходится всего 1,2 резюме при норме от четырех, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru.

С начала года этот показатель немного вырос, но потребность в специалистах остается высокой. Конкуренция за кадры усиливается из-за развития кулинарного направления в розничной торговле, на которую приходится почти четверть всех вакансий в регионе.

Аналитики отметили, что в Уральском федеральном округе (УрФО) с января по ноябрь было открыто 20 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Свердловская область лидирует с 41% всех вакансий, за ней следуют Тюменская область (18%), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) (8%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) (3%).

Медианная зарплата для поваров на Урале составляет 62,2 тыс. руб. Наиболее высокие предложения в Ямале — 77,2 тыс. руб. В Свердловской области медиана зарплатных предложений составляет 60,5 тыс. руб., но ожидания соискателей выше — 69,9 тыс. руб.

Чаще всего повара требуются в кафе и рестораны европейской кухни (32%), русской (20%), азиатской и итальянской (по 19%), а также грузинской (6%) и восточной (4%).

Ирина Пичурина