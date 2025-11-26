В Башкирии введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения

Курултай Башкирии принял закон о введении с 1 января 2026 года специального налогового режима — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН), сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, Башкирия включается в общефедеральный эксперимент по введению АвтоУСН, который продлится до конца 2027 года. Его основными преимуществами спикер называет упрощение или отмену большей части налоговой отчетности, а также освобождение от уплаты страховых взносов. Баланс индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будет фиксироваться с помощью контрольно-кассовой техники, банков и личного кабинета налогоплательщика, а сумму сборов будут рассчитывать налоговые органы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», налоговые ставки составят 8% с дохода или 20% с прибыли. АвтоУСН смогут применять субъекты малого и среднего бизнеса со штатом до пяти человек, годовым доходом до 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн руб. 54% доходов от системы будут поступать в республиканский бюджет, 46% — в федеральный бюджет.

Идэль Гумеров