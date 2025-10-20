В Башкирии проведут эксперимент по внедрению упрощенной системы налогообложения

Комитет Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике поддержал проект закона о введении с 1 января 2026 года специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АвтоУСН). Закон планируют рассмотреть на пленарном заседании в конце октября, сообщила пресс-служба Курултая.

Председатель парламента республики Константин Толкачев сообщил, что Башкирия станет участником федерального эксперимента по введению АвтоУСН, который продлится до конца 2027 года. Новый режим упростит налоговую отчетность и освободит от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы будут фиксироваться с помощью контрольно-кассовой техники, банков и личного кабинета налогоплательщика, а сумму налога будут рассчитывать налоговые органы.

Налоговые ставки составят 8% с дохода или 20% с прибыли. АвтоУСН смогут использовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн руб. Поступления от налога будут распределяться между федеральным и республиканским бюджетами в пропорции 46% и 54% соответственно.

Олег Вахитов