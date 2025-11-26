Тагильчанина отправили в колонию за убийство и расчленение друга

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима местному жителю Олегу Ласкину за убийство и расчленение своего друга Валерия Корепанова, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Олег Ласкин

Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила

Следствие установило, что инцидент произошел 12 июня на садовом участке в коллективном саду «№10 УВЗ» на станции Монзино. Друзья распивали спиртное, но поссорились из-за отказа Ласкина подвезти Валерия Корепанова — обвиняемый не захотел садиться за руль пьяным. Тогда друг взял нож для чистки рыбы и стал угрожать убийством. В ответ Ласкин ударил его по лицу и вырвал нож. Когда Корепанов попытался убежать, Ласкин нанес ему смертельный удар в спину.

Чтобы скрыть преступление, Ласкин расчленил тело жертвы, используя электропилу и нож. Части тела он отнес в разные места города: ноги выбросил в водоем, а остальные части спрятал в лесополосе. Через шесть дней Ласкина арестовали.

Олег Ласкин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в силу, у сторон есть 15 суток на его обжалование.

Ранее в Екатеринбурге заключили под стражу 21-летнего жителя, который обвиняется в убийстве матери, тело которой было найдено в Юго-Западном парке без головы.

Ирина Пичурина