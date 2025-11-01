Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге заключили под стражу

В Екатеринбурге избрали меру пресечения 21-летнему жителю, который обвиняется в убийстве матери, тело которой было найдено в Юго-Западном парке без головы. Его заключили под стражу до 30 декабря, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Такая мера была избрана, так как житель обвиняется в совершении особо тяжкого преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также может продолжить заниматься преступной деятельностью, препятствовать расследованию, сокрыть или уничтожить доказательства, оказать давление на знакомых с обстоятельствами преступления или скрыться от уголовного преследования, в том числе уехать в страну, гражданином которой является. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, 30 октября в парке нашли тело женщины без одежды, у которого была отчленена голова. Погибшая оказалась 41-летней гражданкой одной из стран Центральной Азии, которая приехала в РФ с сыном и работала в торговом центре в Екатеринбурге. Во время допроса сын дал признательные показания, а при осмотре места происшествия он указал местонахождение головы с личными вещами матери. Согласно предварительным данным, он убил ее из-за неприязненных отношений и частых ссор в ночь на 20 октября, а на убийство его подтолкнул опыт неоднократного забивания домашнего скота.

Ирина Пичурина