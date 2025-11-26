Более 3,3 тыс. молодых железнодорожников пришли работать на Северную магистраль в 2025 году

В 2025 году на Северную железную дорогу пришли работать более 3,3 тыс. молодых железнодорожников. Более 2,5 тыс. из них — представители рабочих профессий. Из числа трудоустроенных в 2025 году 277 работников имеют высшее образование, 1371 — среднее профессиональное. 288 молодых сотрудников завершили обучение в этом году.

Фото: Пресс-служба СЖД

«Мы заинтересованы в трудоустройстве на наши предприятия молодых, креативных и ответственных работников. Для них созданы условия карьерного роста, личностного развития, реализации в общественной работе. Целеустремленные и высоко мотивированные сотрудники сегодня могут стать руководителями уже в молодом возрасте, вести за собой коллективы и менять компанию к лучшему»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Для вновь принятых в компанию сотрудников традиционно проводятся Единые дни адаптации молодого работника. В этом году мероприятия проходят с 11 по 27 ноября в территориальных управлениях СЖД в Ярославле, Вологде, Архангельске, Сосногорске и Котласе. В рамках единого дня адаптации организованы встречи участников с руководством дороги, руководителями предприятий и регионов, молодежными активистами.

Молодые кадры ближе знакомятся с корпоративной культурой, возможностями, которые предоставляет работодатель в сфере профессионального развития, социальных льгот. Так, пришедшим на работу на железную дорогу в год получения диплома о профессиональном образовании присваивается особый статус молодого специалиста, им оказывается комплексная поддержка, в том числе — материальная.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»