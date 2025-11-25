Два человека пострадали при ударе БПЛА по частному дому под Белгородом

Дрон атаковал частный дом в поселке Октябрьском Белгородского округа Белгородской области. В результате были ранены два мирных жителя. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы в облцентре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Попавший под удар БПЛА частный дом под Белгородом

Попавший под удар БПЛА частный дом под Белгородом

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Мирная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения спины, головы, плеча и ноги. У второго пострадавшего диагностировали баротравму.

В доме повреждены крыша, фасад и остекление.

По данным Минобороны, с 23:00 24 ноября до 07:00 25 ноября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 249 дронов. Семь из них были сбиты над Черноземьем: четыре над Курской областью, два — над Белгородской, один — над Липецкой.

Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства, не сообщив о возможных последствиях. Липецкие власти пока не прокомментировали атаку.

Алина Морозова