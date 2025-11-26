Жительнице Абакана дали год условно за призывы к терроризму в мессенджере

Абаканский городской суд (Хакасия) вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 280 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Подсудимой назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, жительница Абакана в одном из мессенджеров призывала к экстремистской деятельности в отношении органов власти.

Кроме лишения свободы, фигурантке дела на два года запретили пользоваться интернетом.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре этого года в Барнауле иностранного студента осудили на семь с половиной лет колонии за публичное оправдание терроризма.

Александра Стрелкова