Против новосибирца возбуждено дело о публичном оправдании терроризма

УФСБ России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ), в отношении местного жителя. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.

По данным органов госбезопасности, сторонник сообщества «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) разместил в мессенджере Telegram комментарий, в котором поддержал «совершенный по заданию украинских кураторов теракт в Рязанской области в ноябре 2023 года», в результате которого сошли с рельсов 19 грузовых вагонов.

Кроме того, в отношении новосибирца УФСБ по региону направило в суд дело о публичных призывах к противоправной деятельности против представителей правоохранительных органов (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Санкция за это преступление — до пяти лет лишения свободы.

Михаил Кичанов