На магистралях ОЖД с начала года перевезли более 170 млн пассажиров

По итогам десяти месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 171,1 млн пассажиров, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, с начала этого года 151,9 млн человек воспользовались пригородными электричками (+2,8%), а 19,2 млн — поездами дальнего следования (+5%).

В октябре 2025 года на ОЖД перевезено 17,9 млн пассажиров (+1,8%): 16,2 млн — в пригородном сообщении (+1,3%), 1,7 млн — в дальнем следовании (+7,2%).

Андрей Цедрик