Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Орбана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить о возможных контактах Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Накануне стало известно, что господин Орбан в пятницу прилетит в Москву.

«Мы сообщим о возможных контактах»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

О том, что господин Орбан 28 ноября посетит российскую столицу, сообщил журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи. Он сослался на «надежный источник». По его данным, венгерский премьер встретится в Кремле с Владимиром Путиным. Детали встречи пока не раскрываются.