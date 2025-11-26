Китай поддержал методы США по урегулированию российско-украинского конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал стремление США по урегулированию конфликта России и Украины. Он подчеркнул, что Китай ожидает скорейшего достижения сделки. Такое мнение Си Цзиньпин высказал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 24 ноября, рассказал пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Си Цзиньпин подчеркивал поддержку всех усилий, которые приведут к миру, и выражал надежду на то, что различные стороны сократят разногласия, достигнут продолжительного соглашения скорее и устранят истоки кризиса», — уточнил господин Пэнъюй в беседе с «РИА Новости».

После общения с руководителем КНР Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что принял его приглашение приехать в Китай в апреле 2026 года. Он добавил, что после его визита Си Цзиньпин посетит США. По словам господина Трампа, между США и Китаем сложились «чрезвычайно прочные» отношения. Помимо ситуации на Украине, стороны также обсудили поставки фентанила в США.