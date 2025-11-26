В мэрии Уфы рассматривают возможность перехода на бескондукторную оплату

Мэрия Уфы рассматривает возможность ввести оплату проезда на общественном транспорте без кондукторов и водителей. Как рассказал в интервью «Ъ-Уфа» начальник управления транспорта и связи (УТиС) города Олег Хмарин, уже подсчитана экономическая целесообразность бескондукторной оплаты, однако конкретных сроков чиновник не назвал.

По словам господина Хмарина, такая система оплаты проезда предполагает установку валидаторов и датчиков пассажиропотока для сравнивания количества вошедших и вышедших пассажиров. Также реализация задумки требует введения контрольно-ревизионной службы. Общий объем вложений, отметил собеседник «Ъ-Уфа», равен годовому фонду оплаты труда кондукторов.

Новая система, по мнению Олега Хмарина, способствует прозрачности денежных потоков. Ее запуску должно предшествовать введение штрафов за безбилетный проезд и отработка алгоритмов контрольно-ревизионной службы, рассказал начальник УТиС.

Идэль Гумеров