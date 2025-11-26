Для развития Арктики прорабатывают идею создания новой корпорации

Для координации развития Арктики нужно создать специальную корпорацию, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Эта идея прорабатывается в рамках проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», создание которого поддержал президент Владимир Путин.

Корпорация рассчитана на привлечение инвестиционного капитала, в том числе зарубежного, в арктические проекты, рассказал господин Чибис в эфире радио РБК. «Необходимо создание специальной корпорации развития, которая могла бы при соответствующей гарантии государства выпускать в том числе длинные арктические облигации. То есть привлекать сюда деньги под те проекты, которые необходимы государству»,— уточнил губернатор.

По словам чиновника, создать корпорацию могут на базе одной из «дочек» ВЭБа или «Росатома». Возможен также вариант трансформации подведомственной Минвостокразвития Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. «(Или) сделать совместную компанию. Это вопрос как раз соответствующих деталей»,— добавил Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области обсудил ситуацию в Арктике на встрече с Владимиром Путиным 24 ноября. Господин Чибис заявил, что «конкуренция за мировую Арктику растет». Он просил господина Путина поддержать комплексный проект, в который будет «упаковано» финансирование почти всех арктических программ.

