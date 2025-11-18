В Татарстане приобретут лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний на общую сумму 266,6 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В Татарстане закупят противоопухолевые препараты на 266,6 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В медицинские учреждения республики поставят десять препаратов стоимостью от 72,8 тыс. руб. до 357,9 тыс. руб. за штуку. Среди них: 240 упаковок «Дабрафениба», 48 упаковок «Кабозантиниба», 288 упаковок «Палбоциклиба», 260 упаковок «Рибоциклиба», 72 упаковки «Талазопариба», 240 упаковок «Траметиниба», 200 упаковок «Осимертиниба», 60 упаковок «Обинутузумаба», 160 упаковок «Энзалутамид» и самый дорогостоящий препарат — «Акалабрутиниб». Его стоимость — 357,9 тыс. руб. за упаковку. Всего приобретут 72 пачки.

Поставки будут осуществляться в течение 2025–2026 годов. Заказчиком выступает Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Ранее сообщалось, что в Татарстане на закупку противоопухолевых препаратов было выделено 29,1 млн руб.

Анна Кайдалова