В России подготовили ответ на возможное изъятие Западом замороженных активов

Глава Минюста Константин Чуйченко сообщил о подготовленных вариантах ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Он назвал планы Евросоюза (ЕС) грубым нарушением норм международного права. Министр заявил, что это влечет «обязанности компенсировать ущерб», причиненный России.

«Разработаны предложения в ответ на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Они представлены руководству страны»,— рассказал ТАСС господин Чуйченко. Какие-либо подробности он не привел.

ЕС обсуждает варианты финансовой поддержки для Украины с использованием замороженных российских активов. Еврокомиссия предложила членам сообщества три способа дальнейшего финансирования Украины. Приоритетный из них — так называемый репарационный кредит, что означает фактическую конфискацию российской собственности. Вопрос предполагается решить на саммите ЕС 18–19 декабря.

Госдума попросила правительство подготовить ответные меры на случай конфискации российских активов за рубежом. Минфин РФ сообщал, что власти уже составили план ответных мер.