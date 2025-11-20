Силуанов: правительство подготовило план ответных мер на конфискацию активов

Правительство РФ подготовило план ответных мер на случай конфискации активов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, конечно. У нас ответный план сформирован в правительстве»,— заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

На заседании 20 ноября Госдума приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. Его просят разработать план ответных мер на случай принятия в ЕС решения о «хищении». В документе подчеркивается, что использование российских активов следует оценивать как незаконное лишение собственности. В качестве одной из ответных мер в Госдуме предложили использовать активы нерезидентов из недружественных стран.

Евросоюз обсуждает варианты финансовой поддержки для Украины с использованием замороженных российских активов. Еврокомиссия предложила членам сообщества три способа дальнейшего финансирования Украины. Приоритетом является так называемый репарационный кредит, что означает фактическую конфискацию российской собственности. Вопрос предполагается решить окончательно на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на €300 млрд, из которых более €200 млрд находятся в Евросоюзе на счетах бельгийской Euroclear. ЕК сообщала, что Евросоюз за первые девять месяцев года перевел Украине €14 млрд из доходов от замороженных активов России.

Анастасия Домбицкая