Мизулина обратилась в ФСБ из-за продажи запрещенных товаров на маркетплейсах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 24 ноября обратилась в правоохранительные органы (ФСБ и МВД) и Ростехнадзор. Поводом для этого, пояснила «РИА Новости» госпожа Мизулина, стали обращения граждан о продаже запрещенной продукции на маркетплейсах.

Среди таких товаров глава ЛБИ назвала прекурсоры наркотических средств, взрывоопасные, ядовитые вещества в жидкой и твердой формах, а также другие химикаты, реализация которых запрещена в России. При продаже вещества могут быть расфасованы в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 л и более, уточнила Екатерина Мизулина.

На маркетплейсах, по словам госпожи Мизулиной, можно встретить позиции с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой. Причем их дозировки превышают норму, допустимую к распространению. «Бесконтрольный оборот ядовитых и взрывоопасных веществ создает опасную возможность свободного приобретения их кем угодно, в том числе несовершеннолетними гражданами»,— добавила общественница.

В отдельную категорию Екатерина Мизулина выделила опасные таблетки для похудения, которые, несмотря на запрет Роспотребнадзора, все равно распространяются среди подростков в TikTok и Telegram. На маркетплейсах препараты замаскированы под печенье, конфеты и другие сладости. Чтобы продвигать товар, недобросовестные продавцы используют рекламу в комментариях и создают специальные Telegram-каналы с их артикулами и названиями, отметила госпожа Мизулина.

Глава ЛБИ пока не получила ответа на свой запрос от правоохранительных органов. При этом она заверила, что те уже начали работу над проблемой, поскольку с маркетплейсов исчезла часть подозрительных товаров. Екатерина Мизулина положительно оценила и отклик самих маркетплейсов. Сервисы, заключила общественница, оперативно реагируют на такие случаи и открыты к диалогу.