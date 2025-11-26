Минтранс предложил штрафовать людей через систему распознавания лиц

Минтранс предложил изменить закон «О персональных данных», чтобы без разрешения обрабатывать персональные биометрические данные и штрафовать людей, нарушивших правила на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Вместе с этим в ведомстве предложили изменить закон «О железнодорожном транспорте в РФ», чтобы смонтировать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах «повышенной опасности».

Предложения опубликованы на regulation.gov.ru. Минтранс объяснил проект поправок ростом числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах (в 2024 году погибли 1,1 тыс. человек, за семь месяцев 2025 года — 580). В ведомстве полагают, что ситуацию могли бы изменить новеллы, позволяющие привлекать нарушителей в автоматическом режиме с использованием камер по аналогии «с действующей системой в области дорожного движения».

В Центре биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) «Ъ» заверили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС «как технически, так и нормативно». Предложения об «автоматизации» наказаний с помощью технологий компьютерного зрения изначально лишены смысла, считают там.

В Минцифры, в свою очередь, «Ъ» сообщили, что законопроект Минтранса в ведомство пока не поступал, подтвердив, что по 572-ФЗ использование ЕБС возможно только с согласия гражданина и данные из нее не могут использоваться в оперативно-разыскной деятельности.

В Минтрансе «Ъ» заявили, что проект в первую очередь на обеспечение безопасности людей. «Установление такой нормы в законодательстве станет эффективной мерой предотвращения совершения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение»,— сообщили там.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лица вставляют в штрафные рамки».