Путин поручил поднять уровень гражданской самоидентичности до 95%

Согласно новой стратегии национальной политики, которую утвердил президент России Владимир Путин, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации.

В стратегии указано, что сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. За двенадцать лет этот показатель может вырасти еще на три процентных пункта.

Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

Среди задач стратегии — популяризация российской культуры, поддержка распространения русского языка, обеспечение прав соотечественников, живущих за рубежом. Кроме того, в документе обозначена необходимость борьбы с неонацизмом, русофобией, расизмом и ксенофобией.